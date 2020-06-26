ليفربول البطل (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في أمسية صاخبة توج ليفربول ببطولة الدوري الأنجليزي (بريميرليج) لأول مرة بشكل البطولة الجديد والـ 19 في تاريخيه عقب فوز تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الانجليزي لينجح الريدز أخيراً في الظفر باللقب المستعصى عليه منذ عام 1992.

فوز ليفربول صاحبه العديد من المشاهد بعشرات الأبطال خارج وداخل الملعب، حكايات عديدة وأرقام قياسية فردية وجماعية في ليلة استثنائية تحدى فيها الجميع جائحة كورونا احتفالاً بحصاد موسم كاد أن ينتهى بالالغاء رصدناها لكم خلال التقارير في الروابط التالية:

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تقرير.. الحلم لم يتبخر الآن.. ليفربول بطلا لبريميرليج بعد 4 محاولات فاشلة

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