محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
في أمسية صاخبة توج ليفربول ببطولة الدوري الأنجليزي (بريميرليج) لأول مرة بشكل البطولة الجديد والـ 19 في تاريخيه عقب فوز تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الانجليزي لينجح الريدز أخيراً في الظفر باللقب المستعصى عليه منذ عام 1992.
فوز ليفربول صاحبه العديد من المشاهد بعشرات الأبطال خارج وداخل الملعب، حكايات عديدة وأرقام قياسية فردية وجماعية في ليلة استثنائية تحدى فيها الجميع جائحة كورونا احتفالاً بحصاد موسم كاد أن ينتهى بالالغاء رصدناها لكم خلال التقارير في الروابط التالية:
محمد صلاح.. أول مصري تطوق عنقه ميدالية بريميرليج
تقرير.. حلم الـ30 عامًا يكلف ليفربول 350 مليون يورو
تقرير.. الحلم لم يتبخر الآن.. ليفربول بطلا لبريميرليج بعد 4 محاولات فاشلة
"ساهم في تتويجه".. صلاح حسم 12 نقطة لليفربول في مشوار بريميرليج
"ليفربول بطلا".. هندرسون.. قائد خلف جيرارد ليتوج بالألقاب
أول تعليق من صلاح بعد تتويج ليفربول بـ"بريميرليج"
بالفيديو.. كيف قضى صلاح ولاعبو ليفربول يوم التتويج ببريميرليج؟
"المستحيل ليس في قاموس كلوب" .. من كييف كانت البداية
ليفربول يحطم الرقم التاريخي للسيتي ويونايتد
في رسالة للجماهير وجيرارد.. كلوب يبكي بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج (فيديو)
رغم كورونا.. جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع (فيديو)
"لحظة تاريخية لصلاح".. كيف تناولت الصحف البريطانية تتويج ليفربول بالبريميرليج؟
"أبرزهم جيرارد.. أساطير حمراء لم تعرف مذاق "بريميرليج" مع ليفربول
بينهم هنيدي والشريف ويارا.. نجوم الفن يهنئون ليفربول وصلاح على الدوري الإنجليزي
رغم كورونا.. ليفربول ينظم موكبا احتفاليا بلقب بريميرليج
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول البطل (تغطية خاصة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.