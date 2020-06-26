الأهلي: فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة.. وشهر يكفي لإعلان جاهزيتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.

وكان الأهلي أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي تتواجد في سويسرا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح اليوم الجمعة، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون.

وأضاف: "تصل إلى فايلر تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون، وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة".

وأكمل: "الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيز شديد من قبل الجهاز الفني واللاعبين، للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا".

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وأشار إلى أن الفريق في حاجة لفترة إعداد تصل إلى أربعة أسابيع على الأكثر، من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد.

وأوضح: "أرى أن شهرا قد يكون كافيا للغاية بالنسبة لنا في الأهلي من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليا أو قاريا».

من جانبه، عقد عبدالحفيظ جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ومستجدات البرنامج التأهيلي للمصابين.

وقال عبدالحفيظ إن حمدي فتحي يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، وسيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين علي الأكثر، موضحا أن اللاعب خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف أن محمد محمود يحتاج إلى عشرة أيام على الأكثر للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وأن حالته تحسنت كثيرا وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا، موضحا أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي وأنه بات قريبا من خوض التدريبات الجماعية.

يُذكر أن الأهلي يواصل مرانه اليومي على مجموعتين في ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التي تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.