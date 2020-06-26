مران الأهلي.. تركيز على الجانب البدني.. وفتحي ومحمود يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا في ملعب "مختار التتش" تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، استعدادا لاستكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واجتمع سيزا باللاعبين قبل انطلاق المران لشرح البرنامج التدريبي، الذي قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم الجمعة.

وقام اللاعبون بالجري حول الملعب بعد المحاضرة، بجانب أداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الفريق الأحمر بدأ مرانه على مجموعتين منذ الأربعاء الماضي، عقب إجراء مسحة طبية، والتأكد من سلبية جميع الحالات، سواء للاعبين أو للجهاز فني والإداري والعاملين في بفريق الكرة.

وخاض الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي حارسا الفريق تدريبات منفردة تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس، في مران المجموعة الأولى.

وشارك إكرامي ولطفي في التدريب البدني، قبل خوض فقرة منفردة في نهاية المران تحت إشراف مدرب الحراس، اشتملت على تدريبات خفيفة بالكرة.

Advertisements

وضمت المجموعة الأولى التي خاضت المران كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف اكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أقشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

وركز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني في المران، وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في المران استمرت ما يقرب من 50 دقيقة، لرفع معدل اللياقة البدنية.

وواصل الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وقاما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع محمد محمود وحمدي فتحي شوطا كبيرا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ويقوم الثنائي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة الجماعية مع اللاعبين.

وأكد الأهلي أنه يواصل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء التدريبات من خلال تعقيم المقاعد المخصصة للاعبين، وكافة الأدوات في محيط الملعب، ويحرص النادي على تنفيذ نظام التباعد بين اللاعبين من خلال المقاعد المخصصة خارج الملعب.

يذكر أن المجموعة الأولى من لاعبي الأهلي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباحا، فيما توافد لاعبو المجموعة الثانية على النادي؛ استعدادا لخوض المران، وفقا للنظام الذي أعده الجهاز الفني منذ العودة للتدريبات.