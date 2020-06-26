بالفيديو.. كيف قضى صلاح ولاعبو ليفربول يوم التتويج ببريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يفوت لاعبو ليفربول فرصة الاحتفال سريعا بالتتويج بلقب بريميرليج، بعدما تقبل الفريق هدية تشيلسي ليحسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه، والأول منذ 30 عاما وتحديدا منذ موسم 1989-1990.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول، حيث تفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

واحتفل عدد من لاعبي الفريق، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح، معًا بعد نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي حرصوا على متابعتها بمقر النادي في ميلوود، وارتدوا قمصانا كُتب عليها "أبطال 2019-20".

وحقق الريدز تحت قيادة يورجن كلوب موسما استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد الفريق 86 نقطة ومع سجل بلغ 28 انتصاراً وتعادلين وهزيمة واحدة من بين 31 مباراة، ويتبقى له سبع مباريات بالمسابقة.