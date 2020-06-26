ليفربول يحطم الرقم التاريخي للسيتي ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقبَّل ليفربول هدية تشيلسي وحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ19 في تاريخه، وهو الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، حيث كان يعود آخر تتويج للريدز باللقب الأغلى بإنجلترا إلى موسم 1989-1990.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول، حيث تفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ورغم أن التتويج جاء متأخرا في شهر يونيو بسبب توقف المنافسات الكروية لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن ليفربول حطم الرقم القياسي في أسرع تتويج بلقب بريميرليج، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وحسم فريق كلوب لقب بريميرليج 2019-20 مع تبقي 7 جولات، متجاوزا ما حققه مانشستر يونايتد في موسم (2000-2001) ومانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي (2017-2018)، عندما نال الفريقان اللقب مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

وفيما يلي قائمة أسرع الفرق تتويجا بالبريميرليج:

ليفربول 2019-20 - مع تبقي 7 جولات.

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مانشستر سيتي 2017-18 - مع تبقي 5 جولات.

مانشستر يونايتد 2000-01 - مع تبقي 5 جولات.

مانشستر يونايتد 1999-00 - مع تبقي 4 جولات.

آرسنال 2003-04 - مع تبقي 4 جولات.

مانشستر يونايتد 2012-13 - مع تبقي 4 جولات.