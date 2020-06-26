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الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي،  إن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر؛ للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وأوضح أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على اعتاب التواجد رفقة زملائه في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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