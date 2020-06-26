الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر؛ للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.
وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.وأوضح أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على اعتاب التواجد رفقة زملائه في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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