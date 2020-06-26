حسام البدري يعزي خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي بعد وفاة والدته

تقدم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني بخالص العزاء للمحاسب خالد الدرندلى، أمين صندوق النادي الأهلي، لوفاة والدته اليوم. صندوق النادي الأهلي، لوفاة والدته اليوم. وحرص البدري على مواساة الدرندلى فى مصابه الاليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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