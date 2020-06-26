خضع ملعب التتش gعملية تعقيم شامله ، قبل انطلاق مران المجموعة الثانية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وبعد نهاية مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحا واستمر ما يقرب من 75 دقيقةوركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، من خلال خوض فقرات قوية ومتنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية.
وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد. وحرصطبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الالكترونية الخاصة بمدخل النادي بالجزيرة والتي تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء.
ويقوم الأهلي باتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي.. ملعب التتش يخضع لعملية تعقيم شاملة قبل إنطلاق مران المجموعة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.