خاض شريف إكرامي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات منفردة تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس، في مران المجموعة الأولى الذي أقيم صباح اليومعلى ملعب التتش.
وشارك إكرامي ولطفي في التدريب البدني، قبل خوض فقرة منفردة في نهاية المران تحت إشراف مدرب الحراس، اشتملت علىتدريبات خفيفة بالكرة.
ضمت المجموعة الأولى التي خاضت المران كلًا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أقشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي.. تدريبات منفردة لإكرامي وعلي لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.