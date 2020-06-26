مران الأهلي.. تدريبات منفردة لإكرامي وعلي لطفي

خاض شريف إكرامي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات منفردة تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس، في مران المجموعة الأولى الذي أقيم صباح اليوم

على ملعب التتش.

وشارك إكرامي ولطفي في التدريب البدني، قبل خوض فقرة منفردة في نهاية المران تحت إشراف مدرب الحراس، اشتملت على

تدريبات خفيفة بالكرة.

ضمت المجموعة الأولى التي خاضت المران كلًا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أقشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.