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الشباب السعودي يقترب من تجديد عقد عبدالله الحمدان

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اقتربت إدارة نادي الشباب من تجديد عقد مهاجم الفريق الدولي عبدالله الحمدان والذي ينتهي في يناير 2022.
وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة الشباب فتحت خط مفاوضات مكثف مع الحمدان خلال الأيام الماضية للوصول إلى اتفاق على تجديد عقده الذي ينتهي

في يناير 2022.
وأضافت التقارير أن إدارة الشباب قدمت للمهاجم الشاب العرض الأعلى في الرواتب المعتمدة من لجنة الاحتراف،في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتسعي إدارة الشباب لتجديد عقد عبدالله الحمدان خاصة بعد تألقه مع المنتخب السعودي خلال تصفيات كأس العالم، وبطولة كأس الخليج الماضية.
ويحظي عبدالله الحمدان صاحب ال20 عام بإهتمام كبير نادي الهلال الذي يسعي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
أشارت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية الي تواصل مسئولو الهلال  مع الحمدان،  لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، والضغط على إدارة الشباب من أجل الرحيل.

 

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