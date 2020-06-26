مران الاهلي.. الجهاز الفني يركز علي الحانب البدني

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الجانب البدني، في مران المجموعة الأولى الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا

لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في المران استمرت ما يقرب من 50 دقيقة، لرفع

معدل اللياقة البدنية.

وضمت المجموعة الأولى رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.