جلسة بين عبد الحفيظ وطبيب الأهلي للإطمئنان علي حالة اللاعبين

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الاول لكرة القدم؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ومستجدات البرنامج التأهيلي للمصابين. وواصل الأهلي تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء التدريبات من خلال تعقيم المقاعد المخصصة للاعبين، وكافة الأدوات في محيط الملعب. ويحرص النادي على تنفيذ نظام التباعد بين اللاعبين من خلال المقاعد المخصصة خارج الملعب. خلال المقاعد المخصصة خارج الملعب. وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الأهلي مرانها في الثامنة والنصف صباحا، فيما توافد لاعبو المجموعة الثانية على النادي؛ استعدادا لخوض المران، وفقا للنظام الذي أعده الجهاز الفني منذ العودة للتدريبات.

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