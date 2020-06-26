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عرض أمريكي لبريجوفيتش مهاجم اتحاد جدة

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كشفت تقارير صحفية عن تلقي الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد السعودي ولاعب باوك اليوناني السابق عرضًا من لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق الأمريكي عرض علي بريجوفيتش راتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار.
الجدير بالذكر أن إدارة نادي اتحاد جدة  أبلغت ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق برغبتهم في

فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
وكان أليكساندر بريجوفيتش صاحب ال ٢٩ عاما ث انتقل إلى صفوف اتحاد جدة موسم ٢٠١٩ قادما من نادي باوك اليوناني، وشارك بريجوفيتش مع الاتحاد في ٢٤ مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ١٣ هدف.
 
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