عرض أمريكي لبريجوفيتش مهاجم اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد السعودي ولاعب باوك اليوناني السابق عرضًا من لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق الأمريكي عرض علي بريجوفيتش راتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار.
الجدير بالذكر أن إدارة نادي اتحاد جدة أبلغت ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق برغبتهم في
وكان أليكساندر بريجوفيتش صاحب ال ٢٩ عاما ث انتقل إلى صفوف اتحاد جدة موسم ٢٠١٩ قادما من نادي باوك اليوناني، وشارك بريجوفيتش مع الاتحاد في ٢٤ مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ١٣ هدف.
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