مدرب الاهلي يشرح البرنامج التدريبي للاعبين قبل إنطلاق المران

إجتمع ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذي قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم.
وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات بطولة الدوري الممتاز، بعدما بدأ الفريق مرانه على مجموعتين منذ الأربعاء الماضي، عقب إجراء مسحة طبية، والتأكد من سلبية جميع الحالات؛ سواء للاعبين أو للجهاز فني والإداري والعاملين في بفريق الكرة.
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