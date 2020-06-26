حمدي فتحي ومحمد محمود يواصلان التأهيل علي هامش مران الأهلي

واصل محمد محمود وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على

ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال بطولة الدوري الممتاز.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف

طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع محمد محمود وحمدي فتحي شوطا كبيرا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويقوم الثنائي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة الجماعية مع اللاعبين