رياضة | الأهلي ينعي وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينعي وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بخالص التعازي للأستاذ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته ( الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق ) . داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements