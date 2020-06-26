رياضة | موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ19 في تاريخه، ليكسر عقدة 30 عاماً.

وتوج الريدز بلقب البريمير ليج، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف مساء أمس الخميس، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد حسم لقب الدوري الإنجليزي، يتطلع أبناء كتيبة الألماني يورجن كلوب لتحطيم عدد من الأرقام القياسية في البريمير ليج.

ونستعرض هنا 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

الأكثر تحقيقا للانتصارات في موسم واحد:

حقق ليفربول حتى الآن 28 انتصارا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتبقى أمامه 4 مباريات لمعادلة رقم مانشستر سيتي الذي حققه مرتين مع جوارديولا في موسم 2017/18 وموسم 2018/19 برصيد 32 فوزا في كلا الموسمين.

ويتبقى لليفربول 7 مباريات مما يعني أن الوصول لرقم السيتي أمر ليس بالصعب على الريدز.

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الأكثر حصدا للنقاط:

وصل فريق ليفربول للنقطة 86 في بطولة الدوري الإنجليزي، ويتبقى أمامه 7 مباريات كاملة، ويحتاج الريدز لحصد 14 نقاط من المباريات السبعة من اجل الوصول للرقم القياسي لأكثر عدد من النقاط في موسم واحد، والمسجل باسم مانشستر سيتي حيث وصل السيتزن لـ100 نقطة في موسم 2017/2018.

أكبر فارق نقاط مع الوصيف:

يتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن السيتي أقرب منافسيه، وأصبح الريدز على موعد مع رقم تاريخي وهو أكبر فارق بين البطل والوصيف في تاريخ المسابقة، والمسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 حيث انهى الموسم بفارق 19 نقطة عن اليونايتد.

الأكثر تحقيقا للانتصارات على ملعبه:

حقق ليفربول 16 انتصارا هذا الموسم على ملعبه، وسيكون أمام فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر فريق في تاريخ المسابقة تحقيقا للانتصار على ملعبه في موسم واحد، وذلك حال الفوز في الثلاث مباريات المتبقية له على ملعب أنفيلد.

ويعد الرقم القياسي مسجل باسم تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ب18 انتصار، وحال فوز ليفربول بالمواجهات الثلاث سيحطم هذا الرقم.