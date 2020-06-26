رياضة | سلبية المسحة الثانية لفريق بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية المسحة الثانية لفريق بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق نادي بيراميدز يوم الأربعاء الماضي بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادي.

وجاءت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.

ونفذ بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية ووفر جميع الإجراءات الاحترازية وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين.