رياضة | ليفربول البطل.. ميلنر ثاني إنجليزي يحقق لقب البريمير ليج مع فريقين مختلفين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول البطل.. ميلنر ثاني إنجليزي يحقق لقب البريمير ليج مع فريقين مختلفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم الإنجليزي ، جيمس ميلنر، لاعب وسط فريق ليفربول، رقما مميزا، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، ولكن المثير في الأمر أن هذه الألقاب جاءت مع ناديين مختلفين هما مانشستر سيتي وليفربول.

وذكرت شبكة ’’أوبتا’’ للأرقام والإحصائيات، أن ميلنر هو ثاني لاعب إنجليزي ينجح في تحقيق لقب البريميرليغ مع ناديين مختلفين، الأول كان مع مانشستر سيتي موسمي 2011-2012 و2013-2014 وأيضًا مع ليفربول في 2019-2020 .

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وتابعت الشبكة، أن اللاعب الإنجليزي الأول الذي حقق ذلك كان آشلي كول مع أرسنال 2001-2002 و2003- 2004 ومع تشيلسي 2009-2010 .

وكان مانشستر سيتي قد سقط أمام تشيلسي على ملعب ’’ستامفورد بريدج’’ 2-1 ، ليتوج الريدز رسميًا بلقب البريميرليج.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية المسابقة، مما يعني تتويج الريدز رسميًا بلقب البريمير ليج.