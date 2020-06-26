رياضة | الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الانسحاب من صفقة التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء تراجع النادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، بسبب تمسك إدارة ناديه ببقاء اللاعب، بالإضافة إلى المطالب المادية الكبيرة.

من ناحية أخرى جدد المارد الأحمر اهتمامه بالحصول على خدمات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر الوطني، خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعى النادي الأهلي، للتوقيع مع اللاعب بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن أحمد فتحي بالاتفاق مع إدارة الأهلي، على عدم تجديد عقده والرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يعلن الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بصفة رسمية لمدة ثلاث مواسم مقبلة.