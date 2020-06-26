رياضة | بعد اعتزالها - 10 معلومات لا تفوتك عن "رنيم الوليلي" بطلة الإسكواش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اعتزالها - 10 معلومات لا تفوتك عن "رنيم الوليلي" بطلة الإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميًا في رياضة الإسكواش، اعتزاله اللعبة نهائيًا، بعد مسيرة طويلة امتدت 18 عامًا تقريبًا حفرت خلالها اسمها بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة، وحققت خلالها العديد من الإنجازات والألقاب والأرقام القياسية، والتي جعلتها تتربع على قمة التصنيف العالمي.

وكتبت "الوليلي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلنت خلاله اعتزالها الإسكواش وقالت:"خلال السنوات الماضية ترددت هذه الكلمات في رأسي يمكن ألف مرة..الاسكواش كان حياتي طوال ٢٥ سنة وحان الوقت الآن أن أبدأ صفحة جديدة".

وأضافت: " كانت رحلة جميلة وعمري ما تخيلت إنها تأخذني بعيدًا، كنت محظوظة جداً إني على مر السنين عاصرت أجيال كثيرة، منهم أساطير في مصر والعالم، أتعلمت منهم أشياء عديدة، وسعيدة إني شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 10 معلومات عن البطلة "رنيم الوليلي" بعد اعتزالها الإسكواش:-

1- رنيم محمد ياسر سعد الدين الوليلي من مواليد 1 يناير 1989 في الإسكندرية، درست في المدرسة الألمانية بالإسكندرية، وبعدها في الأكاديمية البحرية، واختارت رياضة الإسكواش في سن مبكرة، وبرزت كواحدة من أمهر اللاعبات في الإسكواش.

2- شاركت "الوليلي" خلال مسيرته في رياضة الإسكواش في 513 مباراة دولية، حقق الفوز في 362 مباراة، ونجحت في الوصول إلي 53 مباراة نهائية، وتوجت بـ 24 بطولة دولية في مشواره الرياضي.

3- حصدت أولي بطولاتها الكبري ى عام 2009 حيث توجت ببطولة هليوبليس المفتوحة في مصر، وساعدها ذلك على الوصول ضمن أول 20 لاعبةً في التصنيف العالمي، ثم ارتقت لتحجز مكانها ضمن تصنيف أول 10 لاعبات في التصنيف.

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4- في عام 2011، فازت رنيم ببطولة (كارول ويمولر) المفتوحة بعد فوزها في النهائي على المصنفة الثانية عالميًا جيني دنكالف، وفي نفس العام تغلبت على مواطنتها أمنية عبد القوي في نهائي بطولة الغردقة الدولية.

5- وصلت رنيم للترتيب الثاني في التصنيف العالمي لأول مرة في عام 2012، وفي سبتمبر من نفس العام، فازت بأول بطولة عالم متسلسلة لها بعد تغلبها على المصنفة الأولى عالميًا الماليزية نيكول ديفيد في نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة.

6- فازت ببطولة الأبطال وبطولة مدينة ويندي المفتوحة وبطولة الإسكندرية المفتوحة وبطولة الصين المفتوحة عام 2015، وحصلت على لقب لاعبة العام من الإتحاد الدولي للاعبات الإسكواش عن موسم 2014 – 2015.

7- تصدرت رنيم الوليلي الترتيب العالمي للإسكواش عام 2015 لتزيح الماليزية نيكول ديفيد من صدارتها التي دامت 9 سنوات، وأصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ذلك الإنجاز، وتصدرت التصنيف لمدة 23 شهرًا.

8- حققت 13 بطولة دولية في الفترة من 2016 وحتي 2019 أبرزهم، بطولة مدينة ويندي المفتوحة، وبطولة الصين المفتوحة، وبطولة الجونة الدولية، وبطولة أمريكا المفتوحة وبلاك بول وبطولة العالم المفتوحة، وآخر بطولاتها كان تتويجها ببطولة نيتسويت المفتوحة.

9- حصدت مع منتخب ا لسيدات على 6 ميداليات في بطولات العالم، كما حصدت مع المنتخب على لقب بطولة العالم للفرق 4 مرات 2008، 2012، 2016، 2018، بينما حصلت على الميدالية الفضية 2006، والبرونزية 2014.

10- رنيم الوليلي متزوجة من لاعب الإسكواش وبطل العالم السابق طارق مؤمن، ودخل الثنائي موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2019، كأول زوجين في تاريخ أي لعبة يحققا لقب بطولة العالم (رجال وسيدات).