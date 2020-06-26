رياضة | ميدو يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق والمدير الفني لمصر المقاصة السابق، رسالة خاصة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي

وقام ميدو، بتوجيه تهنئة إلى محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب البريميرليج رفقة الريدز، بعد غياب 30 عام.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مبروك ليفربول على اللقب، ومبروك محمد صلاح نحن فخورين بك".

ونجح ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، بعد الفوز الذي حققه تشيلسي على نظيره مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي.

واحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 86 نقطة، بينما جاء السيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.