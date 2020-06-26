الامارات | السوري عمر السومة يهنئ المصري محمد صلاح.. "ألف مبروك أبو مكة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نجم المنتخب السوري والأهلي السعودي عمر السومة، نظيره المصري محمد صلاح بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". وقال السومة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك أبو مكة"، مرفقاً المنشور بصورة لقميص محمد صلاح.

وكان ليفربول قد توج أمس بلقبه الـ19 في تاريخه، والأول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاماً، وذلك إثر هدية من فريق تشيلسي الذي نجح في إلحاق الهزيمة بفريق مانشستر سيتي 2-1 في ختام الجولة 31 للبطولة، الأمر الذي منح "الريدز" حسم اللقب قبل ست جولات على ختام الدوري، لامتلاكه رصيد 86 نقطة، وبفارق 24 نقطة كاملة عن سيتي.

يذكر أن صلاح قاد فريقه وفي الجولة نفسها إلى اكتساح كريستال بالاس برباعية نظيفة، سجل منها الدولي مصري هدفاً وصنع آخر لزميله ساديو ماني، ليعزز رصيده إلى 17 هدفاً محتلاً من خلاله وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

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