شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كل المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح «عبدالحفيظ» أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليًا وأفريقيًا.