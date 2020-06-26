شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كل المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.
وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح «عبدالحفيظ» أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليًا وأفريقيًا.
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