شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.
وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «حمدي فتحي سيكون جاهزًا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر».
وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية، والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
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