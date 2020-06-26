شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: شهر يكفي لإعلان جاهزية الأهلي للمباريات محليًا وقاريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق في حاجة لفترة إعداد تصل إلى 4 أسابيع على الأكثر؛ من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد.

وأضاف «عبدالحفيظ»: «أرى أن شهرًا قد يكون كافيًا للغاية بالنسبة لنا في الأهلي من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليًا أو قاريًا».

يذكر أن الأهلي يواصل مرانه اليومي على مجموعتين في ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التي تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.