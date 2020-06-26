سيد عبد الحفيظ: شهر يكفي لإعلان جاهزية الأهلي للمباريات محليًا وقاريًا

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: شهر يكفي لإعلان جاهزية الأهلي للمباريات محليًا وقاريًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق في حاجة لفترة إعداد تصل إلى 4 أسابيع على الأكثر؛ من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد.
وأضاف «عبدالحفيظ»: «أرى أن شهرًا قد يكون كافيًا للغاية بالنسبة لنا في الأهلي من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليًا أو قاريًا».
يذكر أن الأهلي يواصل مرانه اليومي على مجموعتين في ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التي تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
61,130
-
تعافي
16,338
-
وفيات
2,533
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: شهر يكفي لإعلان جاهزية الأهلي للمباريات محليًا وقاريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.