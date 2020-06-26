شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ليفربول يستحق اللقب عن جدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التهنئة إلى ليفربول ومدربه يورجن كلوب بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما لكنه تحسر على بعض نتائج فريقه في بداية الموسم وهو ما سمح لمنافسه بإنهاء غياب اللقب عن خزائنه.

وكان سيتي بحاجة للفوز للحفاظ على آماله الضئيلة للغاية للاحتفاظ باللقب لكنه خسر 2-1 أمام مستضيفه تشيلسي يوم الخميس على الرغم من هدف كيفن دي بروين المذهل من ركلة حرة.

وأبلغ جوارديولا مؤتمرا صحفيا باستاد ستامفورد بريدج: ”هنيئا لجماهير ليفربول ومدربه ولاعبيه. عن جدارة واستحقاق.

”هذا الموسم فقدنا العديد من النقاط في البداية وبعضها بشكل ظالم وبعضها لارتكابنا الأخطاء مثلما حدث (أمام تشيلسي). يجب علينا تقديم أداء ثابت“.

وأضاف المدرب البالغ عمره 49 عاما ”قبل موسمين حسمنا اللقب بفارق 25 نقطة عن ليفربول ثم تعافى الفريق. الآن علينا التعافي“.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه فخور بفريقه الذي يستضيف ليفربول في الجولة المقبلة في الثاني من يوليو وأنه يجب على لاعبيه التعلم من الأخطاء.

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وأضاف: ”يمكننا القول إننا فزنا بثمانية من آخر عشرة ألقاب. هذا لم يحدث من قبل في هذا البلد. لا يمكنك الفوز طيلة الوقت“.