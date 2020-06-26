شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي أمر مذهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته عقب حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واصفًا الفوز بالبطولة بالأمر المذهل. وأعلن المدرب الألماني إهداء اللقب إلى كيني دالجليش، لاعب ومدرب الفريق السابق، والذي تعافى مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد- 19». وقال «كلوب» في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنه أمر رائع. التتويج باللقب مع هذا النادي أمر مذهل». وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ31، والذي شهد فوز ليفربول على كريستال بالاس برباعية نظيفة، ليحسم الريدز اللقب لصالحه، حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية البطولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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