شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون عن تتويج ليفربول بلقب «البريميرليج»: سعيد وفخور بما حققناه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعرب جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتتويج الريدز بلقب البريميرليج، أمس الخميس. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب حصد اللقب: «إنه أمر مذهل. سعيد للغاية وفخور بما حققناه». وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ31، والذي شهد فوز ليفربول على كريستال بالاس برباعية نظيفة، ليحسم الريدز اللقب لصالحه، حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية البطولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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