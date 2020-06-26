شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدي لقب الدوري الإنجليزي لمشجعيه في مصر والوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أهدى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حصده الفريق أمس الخميس، لمشجعيه في مصر الوطن العربي.

وكتب «صلاح» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عايز أشكر كل الناس إللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات، وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده».

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ31، والذي شهد فوز ليفربول على كريستال بالاس برباعية نظيفة، ليحسم الريدز اللقب لصالحه، حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية البطولة.