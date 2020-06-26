هالاند: وصلت للتو.. ولا أخطط للرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أكد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أنه في الوقت الحالي لا يخطط للرحيل عن بروسيا دورتموند، الذي انضم إليه خلال فترة التوقف الشتوي للدوري الألماني "بوندسليغا"، والذي يمتد عقده معه حتى عام 2024.



وقال المهاجم الواعد (19 عاماً) في مقابلة مع مجموعة (Funke) الإعلامية: "لا أفكر كثيراً في المستقبل، أنا أعيش في الوقت الحاضر، دورتموند هو أحد أفضل الأندية في العالم، وقعت عقداً طويل الأمد ووصلت للتو، لذا لا أفكر في المغادرة على الإطلاق".

كما أعرب هالاند عن تقديره للدور الذي لعبه المدير الفني لفريق دورتموند، لوسيان فافر، في تطور مستواه.

Advertisements

وقال: "ساعدني على التحسن بالتأكيد، سجلت العديد من الأهداف على مستوى أعلى وفزنا بالعديد من المباريات".

ومع ذلك، أوضح هالاند أنه لا يريد أن يكون دائماً في المركز الثاني وأنه يريد الفوز بالألقاب، وإن أمكن مع دورتموند.

وانضم هالاند إلى صفوف دورتموند خلال فترة التوقف الشتوي قادماً من سالزبورغ النمساوي، وأحرز 16 هدفاً في 17 مباراة مع الفريق الألماني.

وتربط العديد من وسائل الإعلام مستقبل هالاند بريال مدريد، خاصة وأن عقد اللاعب يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2021 مقابل 75 مليون يورو.