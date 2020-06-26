شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد ينشر صورته فى سن البراءة ببداية مسيرته الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميد ومنتخب مصر ، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ظهر فيها خلال تواجده بقطاع الناشئين في عمر البراءة، وكان السعيد قد عاد إلى المشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية، بعد إجراء مسحة الكشف عن كورونا، تمهيداً لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف لأكثر من 100 يوم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



عبد الله

Advertisements

وتسببت جائحة فيرس كورونا فى إلحاق الضرر بالعديد من الأندية، كذلك اللاعبين بعدما تسبب انشار الفيرس فى توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، إلا أن نسبة الضرر تختلف من نادٍ لأخر ومن لاعب لأخر أيضًا، فهناك بعض اللاعبون نالوا النصيب الأكبر من هذا الضرر بسبب مستواهم وأرقامهم التى كانوا يسيرون فى طريق تحطيمها، ثم جاء "كورونا" ليعطل أحلامهم، وعلى رأس هؤلاء عبد الله السعيد.

عبد الله السعيد كان مؤشر مستواه فى الصاعد دائمًا، وأصبح من أهم اللاعبين على الساحة الرياضية بلا منازع، رغم رحيله عن النادى الأهلى، ونال اشادة الجميع وأكدوا إنه الأفضل فى هذا التوقيت، ليأتى انتشار الفيرس ويتسبب فى توقف النشاط وابتعاد اللاعب عن كرة القدم لفترة طولية، قد يؤدى لهبوط حاد فى مستواه فور عودة الحياة الرياضية من جديد.

السعيد سجل هدفين في مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة في الجولة الـ 14 من الدوري، نجح في أن يصل للهدف رقم 102 ليتجاوز رقم مهاجم الأهلي والزمالك في القرن الماضي، جمال عبد الحميد، صاحب الـ101 هدف، واقترب من تخطي رقم الأسطورة الأهلاوية محمد أبو تريكة صاحب الـ 106 أهداف، حيث يتبقى أمام متصدر ترتيب الدوري الممتاز، أربعة أهداف فقط و 5 أهداف عن أحمد الكأس نجم الأولمبي والزمالك، و6 أهداف عن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الحالي، وفى حالة اتخاذ اتحاد الكرة قرارًا بإلغاء الدورى لصعوبة استكماله، سيكون السعيد أكثر اللاعبين المتضررون نظرًا لإلغاء كافة الأرقام التى حققها فى منتصف الموسم، فضلاً عن حرمانه من دخول نادى الـ 100 وصعوبة تحقيق ذلك فى الموسم المقبل نظرًا لكبر سن اللاعب حينها.