شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الأهلى ويكشف فترة الإعداد قبل عودة المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق في حاجة لفترة إعداد تصل إلى أربعة أسابيع على الأكثر؛ من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد ، وأضاف: «أرى أن شهرا قد يكون كافيا للغاية بالنسبة لنا في الأهلي من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليا أو قاريا».

ويواصل الأهلي مرانه اليومي على مجموعتين في ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التي تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وعقد سيد عبدالحفيظ جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ومستجدات البرنامج التأهيلي للمصابين.

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وواصل الأهلي تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء التدريبات من خلال تعقيم المقاعد المخصصة للاعبين، وكافة الأدوات في محيط الملعب، وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الأهلي مرانها في الثامنة والنصف صباحا، فيما بدأت المجموعة الثانية بالفريق تدريباتها منذ قليل على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

بدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، ثم قام اللاعبون بالجري حول الملعب، واشتملت الفقرة الأولى في مران المجموعة الثانية على عمليات الإحماء وفقرة للتصويب على المرمى، شارك فيها جميع اللاعبين، قبل تنفيذ الجانب البدني.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.