شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تنظم النسخة الرابعة من برنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ النسخة الرابعة من مؤتمر والبرنامج الدولي لمدير التسويق الرياضي المحترف الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل " في حالة سماح الوضع الصحي بمصر لذلك" .

ويهدف برنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي إلى اعداد نخبة متميزة من الكوادر العربية المحترفة في مجال التسويق الخاص بالمنشأت والبرامج الرياضية من خلال فعاليات البرنامج ، كما يشارك بالبرنامج أكبر الشركات والمؤسسات العالمة في مجال الصناعة الرياضية من كافة الدول المشاركة العربية والاجنبية .

Advertisements

ويحاضر بالبرنامج مجموعة من الاعلاميين والمتخصصين في التسويق الرياضي من شخصيات عامة وأفريقية واجنبية متخصصين في الهندسة والقانون وممثلي بعض الاندية والاتحادات الرياضية المصرية والعالمية لعرض التجارب الناجحة في الدول العربية والأفريقية في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة في منتصف شهر يوليو القادم شروط المشاركة بالنسخة الرابعة ببرنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي .

يذكر أن الادارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة نظمت ثلاث نسخ سابقة البرنامج وقد لاقت نجاحاً كبيراً لدي المهتمين بالتسويق الرياضي في مصر والوطن العربي خلال الفترات الماضية.