شكرا لقرائتكم زى النهاردة..اتحاد الكرة يعلن رحيل هيكتور كوبر بعد وداع الفراعنة لمونديال روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 26 يونيو 2018 أعلن اتحاد الكرة رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر ، رحلة كوبر مع المنتخب الوطنى التى بدأت فى الثانى من مارس لعام 2015، وانتهت مع توديع الفراعنة للمونديال بعد مرور 1211 يوما أى 3 سنوات و3 أشهر و3 أسابيع، لتكون بمثابة رحلة عنوانها الشهد والدموع بعدما شهدت إنجازات فريدة لم تتحقق منذ زمن طويل، بينما جاءت النهاية تعيسة للغاية.

وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة “22 رسمية، 15 ودية”، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية.

وكانت الخسارة من أوروجواى 1 - صفر، والثانية أمام روسيا 3 - 1، ثم السعودية 2 -1

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وجاء أداء المنتخب فى كأس العالم ضعيفا جدا، واحتل الفراعنة المركز قبل الأخير فى ترتيب المنتخبات الـ32 التى شاركت بمونديال 2018.

ونجح النجم محمد صلاح فى تسجيل هدفين، الأول فى روسيا والثانى فى السعودية لينهى عقدة هدف مجدى عبد الغنى فى مونديال إيطاليا 1990.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.