شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف موعد عودة حمدى فتحى ومحمد محمود للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي، الأهلي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة ، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين علي الأكثر»، وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية .

كما أعلن عبدالحفيظ، إن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ، وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

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وأوضح أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على اعتاب التواجد رفقة زملائه في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه على تواصل دائم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية. وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد مدير الكرة بالأهلى أن الفريق سيكون فى حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلى والقارى، مُوضحا أن الأمر مازال مبكراً للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف فى تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا".