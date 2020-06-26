شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف موعد عودة حمدى فتحى ومحمد محمود للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي، الأهلي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة ، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين علي الأكثر»، وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية .
كما أعلن عبدالحفيظ، إن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ، وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.
وأوضح أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على اعتاب التواجد رفقة زملائه في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه على تواصل دائم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية. وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.
وأكد مدير الكرة بالأهلى أن الفريق سيكون فى حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلى والقارى، مُوضحا أن الأمر مازال مبكراً للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف فى تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا".
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