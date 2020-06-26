شكرا لقرائتكم فايلر يتابع تدريبات الأهلي "هاتفياً" مع سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية ، وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالمتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل ممتاز للغاية منذ العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك تركيزا شديدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين؛ للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا.

وأكد مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيكون في حاجة إلي خوض مباراتين وديتين علي الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات علي الصعيدين المحلي والقاري ، مُتابعاً: الأمر مازال مبكر للحديث عن الوديات ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"

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وأوضح أن فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية يحتاج إلي إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية والتي نراعي فيها اقصي درجات الاحترازية ومن ثم أمامنا خطوتين أو ثلاث علي الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلي انه من الوارد خوض مباراة في التتش والاخري خارجه ولكن كل هذه الأمور تبقي محل الدراسة وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها باعلي درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ علي سلامة الجميع.ويرى سيد عبد الحفيظ أن ناديه يمتلك "كنزاً" ثميناً في قطاع الناشئين يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي ، موضحاً في تصريحات صحفية: نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بتواجد أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين ، وهو ما دفعنا لتصعيد ثلاث لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس وهم شادي رضوان ومحمد شكري ومحمد فخري.

وأوضح أن عربي بدر سبق وتم تصعيده في وقت سابق وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم للفريق الأول بالعناصر الواعدة التي تمثل عنصرا مهم جدا في الإعداد للمستقبل ، وذكر مدير الكرة بالأهلي أن تواجد العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعا في أجواء الفريق مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلا.