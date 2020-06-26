شكرا لقرائتكم الصفقات التبادلية سلاح الأهلي الوحيد لخطف طاهر من المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات النادى الأهلى في موقف صعب للغاية ضمن مفاوضاته مع المقاولون العرب، للتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المقابل المادى الكبير الذى طلبه مسئولو المقاولون العرب دفع لجنة التعاقدات إلى إمكانية إجراء تبادل لاعبين مع المقاولون العرب، بإعارة لاعب أو لاعبين، بالإضافة لدفع مقابل مالي في حدود إمكانيات النادي، من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها كل الأندية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

من جانبه ، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى. وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي. وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو. Advertisements خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

ويبقي سلاح الصفقات التبادلية هو الوحيد أمام إدارة الأهلي للتعاقد مع طاهر محمد من المقاولون العرب، خاصة أن الأحمر رفض استعارة اللاعب وتمسك بضمه نهائيًا، عن طريق المبادلة ودفع مبلغ قليل، وترفض دفع مقابل مالي كبير في الصفقة، بسبب الأزمة الحالية، وارتباط الإدارة بدفع رواتب كبيرة لبعض لاعبيها بالعملة الأجنبية.

وطلب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، التعاقد مع 3 لاعبين أو 4 لاعبين بشكل رسمي في صفقات تبادلية للدفاع عن قلعة الذئاب مقابل الاستغناء عن خدمات طاهر محمد طاهر ولعل أشهرهم باسم علي ومحمد شريف ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.

فيما يغالي نادي المقاولون العرب، في تحديد سعر بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي بعد المفاوضات الرسمية التي تمت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة المقاولون حددت حوالى 40 مليون جنيها سعر بيع اللاعب إلى الأهلي، في حالة رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.