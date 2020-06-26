شكرا لقرائتكم مختار مختار يستقر على إقامة مران عقب مسحة كورونا الثانية للإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة إلغاء مران اليوم لفريقه بسبب مسحة كورونا ، حيث أخطر اللاعبين بوجود مران فى الثانية ظهراً عقب مسحة كورونا الثانية للفريق مباشرة وعلى مجموعة واحدة لكل اللاعبين استعداداً لاستئناف بطولة الدوري فى أغسطس المقبل.
وخاض الفريق أمس الخميس مرانه الأول على مجموعتين على ستاد المصانع الحربية استعداداً لعودة الدوري بعدما أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.
وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.
وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج للدوري قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
وعرضت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار يستقر على إقامة مران عقب مسحة كورونا الثانية للإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.