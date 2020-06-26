تعرف علي موعد أبرز مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة إنطلاق عدد من المباريات القوية بالدوريات الأوروبية المختلفة، بعد إستئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف دامت لثلاثة أشهر لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتقام اليوم العديد من اللقاءات الهامة أبرزها مايلي:

الدوري الإسباني

إشبيلية وبلد الوليد: تنطلق مباراة إشبيلية وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

الدوري الإيطالي

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يوفنتوس وليتشي: تنطلق مباراة يوفنتوس وليتشي في تمام الساعة

العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الدوري البرتغالي

بيلينينسيش وسبورتنج لشبونة: تنطلق مباراة بيلينينسيش سبورتنج لشبونة في العاشرة والربغ مساؤ اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

الدوري التركي

بشيكتاش وكونيا سبور: تنطلق مباراة بشيكتاش لذي يلعب له النجم المصري محمد النني أمام كونيا سبور في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.