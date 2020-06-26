مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل محمد عبدالغني عن الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رحيل محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. نفى رئيس الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص انتقال محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأبيض، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن اللاعب من أفضل المدافعين في مصر، ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق. مدافع الفريق الأبيض، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن اللاعب من أفضل المدافعين في مصر، ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق.

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