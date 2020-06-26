الأهلي يحدد موعد عودة المصابين للتدريبات

حدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، موعد عودة اللاعبين المصابين، مؤكداً أن الثنائى محمد محمود وحمدى فتحى لاعبى وسط الفريق لا يحتاجان للعودة إلى ألمانيا مرة أخرى وسيعود

فتحى للمران الجماعى بعد 10 أيام بعد الانتهاء من آخر مراحل العلاج من إصابته بقطع فى غضروف الركبة.

وينهى محمد محمود المرحلة الأخيرة أيضاً فى

علاجه ويحتاج على أقصى تقدير أسبوعين للدخول فى مرحلة التدريبات الجماعية، بينما يحتاج سعد سمير إلى 45 يوماً للعودة للمران الجماعى.

وأشار مدير الكرة إلى أن حسين الشحات جناح أيمن الفريق سيحتاج إلى 3 أسابيع بشكل مبدئى بعد خضوعه لجراحة الفتاق فى الأيام الماضية.