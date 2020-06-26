الأهلي يحذر بادجي من زيادة الوزن.. والخطيب يطمئن على التدريبات الجماعية

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، وحذره من زيادة وزنه بشكل لافت وملحوظ.
وطالب عبدالحفيظ اللاعب بالاستجابة للتعليمات الطبية من أجل تخفيض وزنه واستعادة لياقته البدنية سريعاً فى الفترة المقبلة، خصوصًا أن الجهاز الفنى أبدى ملاحظته على الأمر.
شهد مران الأهلى حضور محمود الخطيب، رئيس النادى، للاطمئنان على التدريبات الجماعية بنفسه وتطبيق إجراءات التباعد بجانب عمليات التطهير والتعقيم وعقد جلسة سريعة مع سيد عبدالحفيظ بشأن المعوقات التى تواجه الجهاز الفنى واللاعبين.
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