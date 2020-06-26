مماطلة إنبي تهدد انتقال أسامة جلال إلى الأهلي

تراجعت أسهم أسامة جلال، مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى، فى الانضمام لصفوف النادى الأهلى، رغم رغبة الفريق الأحمر الجادة فى حسم هذا الملف إلا أن مماطلة نادى إنبى تحول دون حسم الصفقة. حسم هذا الملف إلا أن مماطلة نادى إنبى تحول دون حسم الصفقة. وفوجئ مسؤولو الأهلى بتضارب موقف إدارة إنبى بين المدير الفنى حلمى طولان، واللاعب ومسؤولى النادى البترولى، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات فى الفترة الأخيرة بين الثنائي.

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