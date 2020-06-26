الأهلى يسابق الزمن لتجديد عقد مروان محسن والشناوي

دخل مسئولو النادى الأهلى فى سباق مع الزمن من أجل حسم ملف تجديد عقد الثنائى مروان محسن ومحمد الشناوى حارس المرمى بشكل رسمي.

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مع الشناوى عقب نهاية مران أمس الخميس فى ملعب مختار التتش، طلب خلالها التعرف على المطالب المالية للشناوى لحسم ملف تجديد

عقده، خصوصًا أن النادى يرغب فى تعديل راتبه السنوي.

ووافق الشناوى على فكرة تمديد عقده وطلب من مدير الكرة تقديم العرض المالى الذى يريده الأهلى لحسم هذا الملف، وهو ما يسعى مسؤولو القلعة الحمراء لحسمه فى الساعات القليلة المقبلة.

وتكرر السيناريو نفسه مع مروان محسن، مهاجم الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، ورحب اللاعب بتجديد عقده مع الفريق، ولكن يتبقى أيضاً بعض الرتوش الأخيرة بالنسبة لحسم التجديد.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الأهلى القرار النهائى بخصوص ملف تجديد عقدي مروان والشناوى فى غضون الساعات المقبلة لفتح ملف تمديد عقد عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، وتعديل راتبه السنوى، بجانب حسم مسألة تجديد عقد المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق.