رياضة | الأهلي يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام حمدي فتحي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.

وقال عبد الحفيظ إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

وأضاف: «حمدي فتحي سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين علي الأكثر».

وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي أكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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