رياضة | فقرة بدنية مطولة في مران الأهلي وتدريبات تأهيلية للثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فقرة بدنية مطولة في مران الأهلي وتدريبات تأهيلية للثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب البدني، في مران المجموعة الأولى الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في المران استمرت ما يقرب من 50 دقيقة، لرفع معدل اللياقة البدنية.

وضمت المجموعة الأولى رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما واصل الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال بطولة الدوري الممتاز.

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وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع محمد محمود وحمدي فتحي شوطا كبيرا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويقوم الثنائي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة الجماعية مع اللاعبين.

وقام خالد محمود طبيب الفريق خالد محمود، بتنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل انطلاق المران الذي بدأ في الثامنة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة .

وحرص طبيب الأهلي على قياس درجات الحرارة للجهاز الفني واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، وفقا للبرنامج الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

ويحرص الأهلي على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس أدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب.