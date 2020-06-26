رياضة | منافس الزمالك.. أزمة قوية تضرب الرجاء قبل مواجهة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر منافس الزمالك.. أزمة قوية تضرب الرجاء قبل مواجهة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المباريات المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، تهدد الفريق، قبل مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن المباريات المؤجلة ستكون صعبة للغاية على نادي الرجاء، في ظل أنه سيخوض مباريات كثيرة في فترة زمنية قصيرة، وصعوبة الاستعداد لمباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

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وتابعت الصحيفة، أن الرجاء مضطر لخوض أربع مباريات قبل استئناف ما تبقى من الموسم، أي أنه سيلعب مباريات أكثر من أي فريق أخر.

وأشارت الصحيفة، أن خوض الأربع مباريات في أسبوعين أو أكثر بقليل، يتطلب من الرجاء لياقة بدنية عالية، في ظل رغبة جماهير الرجاء على تحقيق العديد من الألقاب محليًا وإفريقيًا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.