رياضة | برشلونة يقترب من ضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي من أجل حسم صفقة التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إتفاق برشلونة مع يوفنتوس قد تم بالفعل، حيث سينتقل البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة في صفقة تبادل مع البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الذي سينقل إلى يوفنتوس بالإضافة إلى 10 مليون يورو سيدفعها النادي الإيطالي إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأمر الوحيد المتبقي هو الإتفاق بين آرثر ويوفنتوس، حيث أن المفاوضات متقدمة والاتفاق النهائي للصفقة قد يتم خلال ال 48 ساعة المقبلة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فكرة الصفقة التبادلية متفق عليها منذ شهر مايو الماضي وأن ما كان يعيق التوصل لاتفاق هو تردد آرثر ميلو نجم برشلونة وعدم إتخاذه قرار حاسم بالنسبة لهذا الموضوع.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس لم يستسلم وإستمر في محاولاته لإغراء النجم البرازيلي منذ عدة أسابيع لأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس معجب كثيرًا بالنجم البرازيلي.

وأكملت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس اضطر إلى تحسين عرضه أكثر من مرة لكي يُغير آرثر ميلو رأيه ويجعل برشلونة نفسه يضغط أكثر على نجمه من أجل الموافقة على الصفقة التبادلية.