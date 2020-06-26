كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خبر صادم لعشّاق المصارعة.. المصارع الأسطورة يعلن اعتزاله

أعلن نجم المصارعة الأسطوري أندرتيكر خلال الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي “ذا لاست رايد. أندرتيكر55 عن نيته التقاعد من المصارعة وبذلك يفقد اتحاد WWE أحد أقوى المصارعين لديه.

وصرّح المصارع المحترف البالغ من العمر 55 عامًا، أنه ليس لديه “رغبة في العودة إلى الحلبة”، مضيفًا أنه يعتقد أنه وصل إلى “النهاية الكاملة” لمسيرته في جميع أنحاء عالم المصارعة.

يتمتع أندرتيكر بمهنة طويلة وناجحة امتدت لثلاثة عقود في WWE وقال المصارع “أنا في مرحلة أنه قد حان الوقت لأن يبتعد راعي البقر عن الحلبة ” وأضاف: “لم يبق لي شيء للتغلب عليه أو تحقيقه، لقد تغيرت اللعبة وقد حان الوقت لظهور رجال جدد”. وأضاف كالاواي أن هذا هو الوقت المناسب.

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وأضاف “ساعدني الفيلم الوثائقي على اكتشاف ذلك، وفتح عيني على الصورة الأكبر، وعدم الحكم بشدة على نفسي خلال السنوات الأخيرة، يمكنني فعل أمور خارج الحلبة أكثر من داخلها، وأنا حاليًا في مكان يمكنني القبول به”.

ومن الجدير بالذكر أن أندرتيكر بدأ مسيرته في المصارعة في اتحاد “USWA” عام 1984، وانضم بعد ذلك إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة “WCW” عام 1989.

وفي عام 1990 لم يجدد اتحاد بطولة العالم للمصارعة عقده مع “أندرتيكر”، وفي نوفمبر من نفس العام انضم إلى اتحاد “دبليو دبليو إف” الذي تغير لاحقا إلى “WWE”، حيث يعتبر “أندرتيكر” أحد أكبر مصارعي الاتحاد.